Köprü bakım görevlisinin paylaştığı video gündem oldu: "İzlerken bile gerildim"

03 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:34

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım görevlisi olarak çalışan bir kişinin paylaştığı video yürekleri ağza getirdi. Görevlinin 64 metre yüksekliğe sahip köprünün çelik halatları üzerinde yürüdüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Köprünün bakım ekibinde görev alan bir çalışanın çektiği video​ yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yükseklikteki köprünün çelik halatları üzerinde yürüyen görevlinin videosuna binlerce yorum geldi.

64 METRE YÜKSEKLİKTE BU VİDEOYU ÇEKTİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım görevlisi olarak çalışan bir görevlinin videosu sosyal medyada viral oldu. 64 metre yüksekliğe sahip olan köprünün bakımından sorumlu olan görevlinin çektiği video sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

"İZLERKEN BEN STRESE GİRDİM"

Yüreklerin ağza geldiği görüntüler hem korkuttu hem de izleyenleri büyüledi. Kullanıcılar o manzarada çalışan görevlinin videosuna adeta yorum yağdırdı. Kullanıcılar, "Harika bir görsel ama dizlerimin bağı çözüldü" "izlerken düşecek diye ben strese girdim" gibi yorumlar yaptı.