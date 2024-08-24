Yer verme tartışması kavgaya dönüştü! Metrobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu!

24 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:41

Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkiinde iki yolcu arasında yer verme tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki yolcu birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

TEKME VE YUMRUKLU KAVGA

Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.