Yer verme tartışması kavgaya dönüştü! Metrobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:41
Metrobüste iki yolcu arasında başlayan yer verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkiinde iki yolcu arasında yer verme tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki yolcu birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
TEKME VE YUMRUKLU KAVGA
Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı metrobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga ise bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı