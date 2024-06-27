Yer Zonguldak! Milli maçı izlerken parmağı koptu

27 Haziran 2024 01:05 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 01:08

Azerbaycan askerlerinden 'Bizim Çocuklara' tam destek!

Azerbaycan askerlerinden 'Bizim Çocuklara' tam destek!

Milli maç heyecanı yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla izlendi. Akşam saatlerinde Zongulda kent merkezinde bulunan sahil bandında 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek içim merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi.

İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.