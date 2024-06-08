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Yere çöp attı diye uyardı! Hayatının şokunu yaşadı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 07:45 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:22

Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen bir şahsı, yere çöp attığı gerekçesiyle uyaran genç, çıkan kavgada yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. B.D. isimli genç, yoldan geçerken yere çöp atan bir şahsı yaptığı hareketin doğru olmadığı konusunda uyardı.

YÜZÜNDEN BIÇAKLANDI

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine girerken yumruk darbeleri alan yaşlı şahıs çıkardığı bıçağı B.D.'nin yüzüne sapladı.

Yere çöp attı diye uyardı! Dehşeti yaşadı - 1. Resim

Yaralanan B.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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