Yere yatırdı, öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren anlar kamerada

21 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:22

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda; sokak ortasında çocuk yaştaki bir grup arasında tartışma çıktı. Grubun içinden bir kişi, tartıştığı kişiyi bir anda yere yatırdı

Daha sonrasında arkadaşını tekme ve tokatlarla öldüresiye darp etmeye başladı.

BİR SÜRE İZLEDİLER, SONRA AYIRDILAR

Grupta bulunan diğer kişiler bir müddet saldırıyı izledi, saldırganın sakinleşmediği görünce kavgayı ayırmaya çalıştı. Saldırı anları bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.