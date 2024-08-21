Yere yatırdı, öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:22
İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında yere yatırdığı arkadaşının tekme tokat dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda; sokak ortasında çocuk yaştaki bir grup arasında tartışma çıktı. Grubun içinden bir kişi, tartıştığı kişiyi bir anda yere yatırdı
Daha sonrasında arkadaşını tekme ve tokatlarla öldüresiye darp etmeye başladı.
BİR SÜRE İZLEDİLER, SONRA AYIRDILAR
Grupta bulunan diğer kişiler bir müddet saldırıyı izledi, saldırganın sakinleşmediği görünce kavgayı ayırmaya çalıştı. Saldırı anları bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı