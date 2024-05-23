Yerel seçimde aday adayıydı... Eski Belediye Başkan Yardımcısı intihar etti

23 May 2024 13:10 - Güncelleme : 23 May 2024 13:13

Ankara'da yerel seçim öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, intihar etti. Bor'un bulunduğu apartmandan kendini beton zemine bıraktığı öğrenildi.

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.