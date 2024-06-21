Yerli depozito iade otomatları göreve hazır

21 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:36

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi"nin pilot uygulamaların ardından gelecek yıl yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda temin edilecek otomatik depozito iade makineleri aracılığıyla toplanacak tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Türk teknoloji şirketleri de bu süreçte ihtiyaç duyulacak makine ve teknolojileri yerlileştirerek ülkeye kazandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Nero Grup ve GDS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ökçün, yaptığı açıklamada, GDS Teknolojinin, 2020 yılında Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Projesi'nde kullanılmak üzere geri dönüşüm otomat makineleri üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

YÜZDE 80 ŞİŞE TOPLAMA ORANINA ULAŞILDI

Bugün itibarıyla 24 kişinin çalıştığı, yazılım ve donanım geliştirme altyapısına sahip bir firmaya dönüştüklerini ifade eden Ökçün, sensör ve üretim teknolojilerine yönelik faaliyetlere yoğunlaştıklarını belirtti. Ökçün, pilot bölgelerdeki uygulama sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Firmamız, Türkiye'nin en yüksek teknolojiye sahip ve en iyi makinelerini üretmektedir. Son 3 yılda ürettiğimiz otomat makineleri, pilot bölgelerde Alman ve İsveç makineleriyle yan yana çalışarak yüzde 80 şişe toplama oranına ulaştı. Bu, yerli makinelerimizin kalitesini ve dayanıklılığını göstermektedir. 2023 yılında devreye alınan depozito iade otomatlarımız sayesinde 2500 farklı tipte 1,6 milyon şişe toplanarak bir rekora imza atılmıştır.

Şişelerin üzerine basımı başlanan güvenlikli mürekkep ve logolu etiketleri okuyabilen doğrulama başlığını yüzde 100 yerli ve milli olarak, kendi özgün mühendisliğimiz ile geliştirmeye başlamış bulunmaktayız.

Ocak 2024'ten itibaren sahada aktif olarak kullanılan doğrulama kafaları, bugüne kadar 55 binin üzerinde şişe üzerindeki etiketi doğrulamış ve sadece Almanya'da bulunan, ithal edilmesi planlanan teknolojiyi yerlileştirmiştir."

YENİ NESİL ETİKETLERİ OKUYABİLEN YERLİ ÇÖZÜM

Nero Grup bünyesinde elde edilen sensör ve görüntü işleme tecrübeleri sayesinde geliştirilen güvenlikli logo ve barkod okuyabilen doğrulama ünitesinin 4 farklı dalga boyundaki yeni nesil etiketleri okuyabilen "tek yerli ürün" olduğunu vurgulayan Ökçün, bu kapsamda geliştirdikleri teknolojiler ve üretim kapasitelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu teknoloji, ithalatın önünü keserek global rakiplerimize Türk mühendisliğinin dışa bağımlı olmadığını gösterecektir. Ürettiğimiz depozito iade otomatı ve doğrulama ünitelerinin yerlilik oranı yüzde 100'dür. Tüm elektronik kartları, yazılımları ve donanımları GDS mühendisleri tarafından tasarlanmış ve yüzlerce saat testlerden geçirilerek akredite firmalar tarafından sertifikalandırılmıştır.

Gelmiş olduğumuz teknoloji seviyesi ile bugün ek yatırım maliyeti yapmadan yerli doğrulama ünitesi ve otomat makinesi en uygun maliyetler ile ülkemize kazandırılmıştır. Türkiye'nin depozito iade otomat ve doğrulama ünitesi ihtiyacını karşılayabilecek altyapımız ile yılda 8 bin depozito iade otomatı ve 17 bin doğrulama ünitesi üretecek kapasitemiz bulunmaktadır ve ithalatın tamamen önüne geçeceğiz."