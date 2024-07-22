Yerli GÖKBEY dünya sahnesinde! İngiltere’de nefes kesen uçuş

22 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:26

KAAN, GÖKBEY, ATAK gibi projelerin gücünü katlıyor! ASPİLSAN Enerji bir kez daha adından söz ettirdi

KAAN, GÖKBEY, ATAK gibi projelerin gücünü katlıyor! ASPİLSAN Enerji bir kez daha adından söz ettirdi

HÜRJET ve GÖKBEY birlikte dünya sahnesinde gövde gösterisi yapacak!

HÜRJET ve GÖKBEY birlikte dünya sahnesinde gövde gösterisi yapacak!

İngiltere’nin Farnborough kentinde düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin önde gelen etkinliklerinden biri olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, dünya genelinden birçok uluslararası savunma ve havacılık firmasını bir araya getiriyor.

Türk havacılığının gururu Gökbey, uluslararası arenada ve teknoloji fuarlarında dikkatleri üzerine çekti.

TÜRK HAVACILIĞI GÖKBEY İLE SAHNE ALIYOR

Etkinlikte, Türkiye'nin milli hava aracı olan GÖKBEY, yurt dışında gerçekleştireceği ilk uçuş gösterisiyle dikkat çekecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz tarihleri arasında toplamda 4 uçuş gerçekleştirecek.

Bu performans, Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki gelişimini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.

ÜST DÜZEY KATILIMLAR VE ÜRÜN TANITIMLARI

TUSAŞ, etkinlikte jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ile ANKA III'ün maketlerini sergileyecek. Ayrıca, KAAN deneyim alanı ve uydu maketleri de katılımcıların ilgisine sunulacak.

Ayrıca, ASELSAN da bu yılki fuara katılarak askeri ve sivil alanlardaki hava platformu sistemlerini sergiliyor.

T625 GÖKBEY Helikopteri’nin teknik özellikleri ise şu şekilde;

Uzunluk (rotorlar dönerken): 15.87m (52 ft)

Ana Rotor Çapı: 13.20 m (43 ft)

MTOW: 6.050 kg (13.337 lb)

Standart Yakıt Tankı: 1.020 kg (2248 lbs)

Harici Yakıt Tankı: 280 kg (617 lbs)

Bagaj Hacmi: 1,1 m3 (35 ft3)

Mürettebat: 2

Yolcu: 12

Azami Seyir Sürati: 306 km/s (165 kts)

Servis Tavanı: 6.069 m (20.000 ft)

Menzil: 740 km / 948 km (Harici yakıt)

Havada Kalış: 3,8+saat / 5+ saat (Harici Yakıt)