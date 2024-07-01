Yerli TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı

01 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:51

Türk Deniz Kuvvetlerinin "çevik" gücü TCG Poyraz hücumbotu, Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan, çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle dikkat çekti.

HÜCUMBOTLARIN ÖZELLİKLERİ

Rüzgâr sınıfı hücumbot, Lürssen Werft (Almanya) tersanesi tarafından dizayn edilen ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde kullanılmış olan hücumbotlar, Yıldız ve Doğan sınıfı hücumbotlara boy, sürat ve silah / sensörleri açısından oldukça benziyor.

• Boyutlar (Boy-En-Draft): (57,84X7,62X2,68m.)

• Deplasman tonaj:

• Tam yük: 410 t.

• Ana tahrik: 4 dizel 4 x 4250 hp

• Seyir siası / sürati: 41 kts.

• Personel: 6 subay / 21 astsubay / 13 uzman erbaş, 4 er