Yerlikaya bilançoyu açıkladı: Gösterilerde acı tablo belli oldu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protesto gösterilerinde 16 polisin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca sosyal medyada yapılan paylaşımlardan ötürü çok sayıda şüphelinin yakalandığını duyurdu. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde bilanço ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göstericilerin saldırılarında 16 polisin yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA GÖZALTI

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; -2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, -Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

16 POLİS YARALANDI

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

VALİ GÜL YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.