Yetersiz ehliyetle yakalandı, polise sitem etti: Öğrenci adama bunu yapıyorsunuz

22 Kasım 2024 02:16 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 02:57

Aksaray'da polisin uygulamasında genç bir motosiklet sürücüsü yetersiz ehliyetle yakalanınca ortaya ilginç bir diyalog çıktı. Genç sürücü, kendisine ceza kesen polis memuruna, “Öğrenci adamım halimden anla” diyerek hem yardım istedi hem de sitem etti.

Aksaray​'ın Aratol İstiklal Mahallesi 50. Bulvar üzerinde gece yarısı ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, O.D. (20) idaresindeki motosikleti durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücünün kullandığı motosikleti de sorgulayan trafik ekipleri, genç sürücünün ehliyetinin bindiği motosiklete yetersiz kaldığını tespit etti.

"ÖĞRENCİYİM HALİMDEN ANLA"

Bunun üzerine ceza kesmek isteyen polis​ memurlarına dil dökmeye başlayan sürücü, öğrenci olduğunu belirterek, “Ehliyete yazıldım daha bir şey olmadı. Ağabey öğrenci adamım, sen de halimden anla. Tanıdığım yok ki vallahi. Ben bunu nasıl götüreyim? Cumartesi günü otobüsüm var. Ağabeyim olmaz ki ya, öğrenci adama bunu yapıyorsunuz” diye sitem etti.

CEZADAN KURTULAMADI

Dakikalarca dil döken genç sürücüye yetersiz ehliyet ile motosiklet​ kullanmaktan 6 bin 439 lira para ceza kesilirken, motosiklet ise sürücünün uygulama noktasına çağırdığı arkadaşına teslim edildi.