Yetkililer son dakika olarak duyurdu! Denize girmek 3 gün yasak

26 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:05

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada; yoğun dalga ve akıntı sebebi ile denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

"DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle (27-28-29.06.2024) Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.