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Yetkililer son dakika olarak duyurdu! Denize girmek 3 gün yasak

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:05
Yetkililer son dakika olarak duyurdu! Denize girmek 3 gün yasak

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde bulunan vatandaşlara bir uyarıda bulunuldu. Bu 3 kentte yoğun dalga ve akıntı sebebi ile denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada; yoğun dalga ve akıntı sebebi ile denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

"DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle (27-28-29.06.2024) Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz”

Yetkililer son dakika olarak duyurdu! Denize girmek 3 gün yasak - 1. Resim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: tgrthaber.com
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