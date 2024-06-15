Yetkililer son dakika olarak duyurdu: Üç kentte denize girmek yasaklandı

15 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:43

Kavurucu sıcaklar hafta sonunun gelmesiyle birlikte etkisin yitirdi. Başta Marmara bölgesi olmak üzere birçok noktada yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini gösteriyor.

Düzce'de Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada; ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.

"DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

SAKARYA'DA YASAK GELDİ

Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Sinop’ta da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 15 Haziran cumartesi günü denize girilmesine izin verilmeyecek.