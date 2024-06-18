Yılanın kartal yediği anlar kamerada!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 17:24 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:29
Eskişehir'de bir yılan tarafından boğulan kartalın görüntüleri vatandaş kamerasına yansıdı.
Alpu ilçesinin Güroluk mahallesindeki topraklık alanda bir yılan kartalı yakaladı. Yılan, kartalı sıkı sıkıya sararak hareket etmesini engelledi. Kartalın uçmaya çalışmasına da müsaade etmeyen yılan, talihsiz yırtıcı kuşu tüm çırpınışlarına rağmen serbest bırakmadı.
SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Bir anlığına havalanır gibi olan kartalı daha da sararak nefesini kesen yılan onu otların arasına düşürerek avı haline getirdi. Yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürürken, bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı