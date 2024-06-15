'Yılanların efendisi' bu defa yakaladığı yılanı pet şişeye tıktı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:28
Ankara'da mahalleliye korku salan yılanı yakalaması için "Son Yılan Bükücü" adıyla tanınan Tuncay Sezer'i aradılar. Sezer yılanı yakaladığı gibi şişeye koydu.
Ankara'da yılan yakalama operasyonu telefon kamerasına yansıdı. Akyurt ilçesinde Tuncay Sezer ihbar üzerine yılan yakalaması için çağrıldı ve yakaladığı yılanı 5 litrelik 5 şişeye hapsetti.
Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak çalışan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği hünerleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. Efsane olarak görülen Sezer, Ankara'da “Son Yılan Bükücü” ve “Yılanların Efendisi” ismiyle biliniyor.
İhbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşen Sezer, hayvanı kıskıvrak yakaladı. Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri salacağını söyledi. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı