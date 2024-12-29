Yılbaşı gecesi hava aniden değişiyor: Yılın ilk günü hava nasıl olacak? Meteoroloji haritayı değiştirdi

29 Aralık 2024 18:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:52

2024'ün son pazartesi günü yağışlı bir hafta başlarken salı günü itibarıyla Türkiye genelinde hava aniden değişiyor. Peki, 2025’in ilk günü nasıl bir hava bizi bekliyor? İstanbul’da yağmurla başlayan haftanın devamında kar yağışı sürprizi var mı? İşte Meteoroloji'den gelen bilgilere göre 31 Aralık ve 1 Ocak hava durumu tahminleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, yeni yıla girerken Türkiye​ genelindeki hava durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oğlakçı, yarından itibaren Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz​ ile Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışın etkili olacağını belirtti. Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağış​, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ancak bu yağışların salı günü itibarıyla ülkeyi terk edeceği bildirildi.

YILBAŞINDA YAĞMUR BEKLENMİYOR

Salı gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, sadece Doğu Karadeniz kıyıları ile Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülebileceği aktarıldı.

YENİ YILDA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba sabahı ise bazı bölgelerde sis ve pus oluşabileceği ifade edildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Oğlakçı, Kıyı Ege’de yarın kuzey yönlü rüzgarın kuvvetli eseceğini ve yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YILBAŞI HAVA DURUMU

İstanbul: Yarından itibaren yağış görülecek, sıcaklık gece 6, gündüz 9 derece olacak. Salı ve çarşamba günleri ise yağış beklenmiyor, sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olarak öngörülüyor.

İzmir: Önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar gece 6-7 derece, gündüz 12-13 derece arasında seyredecek.

Ankara: Güney kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise yağış öngörülmüyor. Başkentte sıcaklıklar gece -1 ila -2 derece, gündüz ise 6-7 derece civarında olacak.