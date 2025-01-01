Yılbaşı gecesi şüpheli ölüm! Üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

01 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:19

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşını kutlamak için dışarı çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçla belirlenecek.

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Balıkesir​'de üniversite​ eğitimi alan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için yurttan izin alarak dışarı çıktı. Eğlencenin ardından fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ​ ÖLÜM AYDINLATILACAK

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Melek Pekkara'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kızın ani ölümü, Gönen'de ve Manisa'daki ailesi arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.