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Yılbaşı gecesi yangın kabusu: Evi küle döndü, yaralı kurtuldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ocak 2025 01:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 02:03
Yılbaşı gecesi yangın kabusu: Evi küle döndü, yaralı kurtuldu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yılbaşı gecesi alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle dönerken, alevlerin arasında kalan yaşlı adam yaralandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz’e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. 

Yangın sırasında evde bulunan Bayram Açıkgöz, tahta parçalarının üzerine düşmesi neticesinde yaralandı. Dumandan da etkilenen Bayram Açıkgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılbaşı gecesi yangın kabusu: Evi küle döndü, yaralı kurtuldu - 1. Resim

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ahırda bulunan 9 küçükbaş hayvan ve 2 kaz da vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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