Yılbaşı gecesi yangın kabusu: Evi küle döndü, yaralı kurtuldu

01 Ocak 2025 01:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 02:03

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yılbaşı gecesi alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle dönerken, alevlerin arasında kalan yaşlı adam yaralandı.

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kayseri'de fabrika yangını: Alevler bir anda sardı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz’e ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Yangın sırasında evde bulunan Bayram Açıkgöz, tahta parçalarının üzerine düşmesi neticesinde yaralandı. Dumandan da etkilenen Bayram Açıkgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ahırda bulunan 9 küçükbaş hayvan ve 2 kaz da vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.