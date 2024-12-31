Yılbaşı için Uludağ'a akın ettiler! Otellerde boş oda kalmadı: Fiyatlar ise duyanları şoke etti

31 Aralık 2024 08:20 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:36

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Birçok vatandaşın yeni yılı karşılamak için seçtiği Uludağ'da otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Uludağ'da bir gece konaklama fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi için tercih ettiği merkezlerin başında gelen Uludağ​'da yılbaşı​ hazırlıkları tamamlandı. Yüzlerce vatandaşın yılbaşı için tercih ettiği Uludağ'da bulunan otellerde neredeyse hiç boş oda kalmadı. Son 20 yılın en soğuk kışının yaşandığı Bursa'da pistler yeni yıl için hazırlandı. Uludağ'da konaklamak isteyen vatandaşların ödemesi gereken fiyat ise dudak uçuklattı.

OTEL FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI

Yılbaşı öncesi karla kaplanan Uludağ'a yerli ve yabancı turist​ akını başladı. Özellikle Rusya​ ve Orta Doğu​ ülkelerinden çok sayıda yabancı turistin yılbaşı gecesini Uludağ'daki otellerde geçireceği öğrenildi. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan otellerin yılbaşına bu yıl rekor doluluk seviyelerine ulaşarak girmeleri tahmin ediliyor.

Uludağ'da bir gece konaklama oda başı ortalama fiyatı 30 bin lira olarak belirlendi. Skipass, kayak ve ekipmanları kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri güncellendi. Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80'LERE ULAŞTI

Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Yılbaşı için doluluk oranları yüzde 70 ila 80 arasına ulaştı. Geçtiğimiz sezon doluluk oranımız yüzde 30 seviyelerindeydi. Bu sezon önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Erken kar yağışı ile 2 yıl aradan sonra bu yol sezonu erken başlattık. Bu sezondan beklentimiz yüksek. Tek sıkıntımız karın olmamasıydı. Kar da yağdı artık tam anlamıyla hazırız. Oda fiyatlarımız 30 ila 35 bin arasında olacak" şeklinde konuştu.