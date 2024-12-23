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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu! 10 bin 600 litre ele geçirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 08:00 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:18

Bakan Yerlikaya 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen “Çengel-13” operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yılbaşı öncesi sahte alkolle mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen “Çengel-13” operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz “ÇENGEL-13” operasyonlarında; 10 bin 600 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi. Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.  Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı tebrik ediyorum."

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Kaynak: tgrthaber.com

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