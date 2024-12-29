Yılbaşı süslerini parçalayarak Atatürk'e hakaret eden kişi alkollü çıktı: Mahkemeden karar çıktı

29 Aralık 2024 19:40 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:47

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yılbaşı etkinlikleri için kurulan alanlara zarar veren bir kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Alkollü olduğu belirtilen zanlı, hem kamu malına zarar verdiği hem de Atatürk'ün hatırasına yönelik hakaret içeren eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Eskişehir​'in Odunpazarı​ ilçesinde yılbaşı etkinlikleri için kurulan alışveriş ve konser alanına zarar verdiği iddia edilen şüpheli B.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Cuma sabahı alkollü olduğu belirtilen B.Ö., Paşa Mahallesi Erler Sokak ve Hicri Sezen Parkı’ndaki yılbaşı etkinlik alanına girerek masa, sandalye ve süslemelere kasten zarar verdi.

ATATÜRK'E VE İSMET İNÖNÜ'YE HAKARET ETTİ

Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü büstlerinin yanına giderek "putların hepsini yıkacağız" şeklinde bağırdığı ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.Ö., nöbetçi hakimlik tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklandı.