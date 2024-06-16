Yıldırım isabet etti, her yer küle döndü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Haziran 2024 09:04 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:05
Tunceli’de yıldırım ekili bir alana isabet etti. Yüzlerce dönüm buğdayın olduğu alan küle oldu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü ile Akçapınar köyü arasındaki Saki mevkiinde arpa ve buğday ekili araziye yıldırım düştü.
Şiddetli fırtınanın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede geniş bölgeye yayıldı. Dumanı gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YÜZLERCE DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ
Vatandaşlar, yangın yerinin çevresini pulluk marifetiyle, traktörle sürerek yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Yangında yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu.
kinci bir yangın ise Ulukale köyünde otluk alanda çıktı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük otluk alan yandı.
Kaynak: tgrthaber.com