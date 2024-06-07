Yıldırım yolda giden aracın üzerine düştü, alevler sardı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 00:42 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 00:53
Ankara'da şimşek ve yıldırımların görüldüğü fırtınalı gecede bir araç seyir halindeyken sürücü faciadan döndü. Yolda giden araca yıldırım düştü araç alev aldı.
Ankara'da seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti. Araç ağır hasar aldı.
Akşam saatlerinde Ankara'da art arda çakan şimşekler seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Öte yandan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Ankara'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında çakan şimşekler böyle görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı