İstanbul'da raylı sistem ulaşımını kullanan vatandaşlar, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Kabataş'a kadar uzatılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Proje kapsamında inşa edilen Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarının tamamlanmasıyla hattın ulaşım kapasitesinin artırılması planlanıyor. Çalışmaların devam ettiği uzatma etabının açılış tarihi de merak konusu oldu. İşte Yıldız-Kabataş metro hattına ilişkin son gelişmeler...

YILDIZ KABATAŞ METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Yıldız-Kabataş metro hattının uzatma etabının 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Proje kapsamında Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarının inşaat çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından M7 metro hattının Kabataş'a kadar uzatılması ve yolcuların yeni istasyonları kullanabilmesi planlanıyor. Ancak açılış için kesin gün ve ay bilgisi henüz açıklanmadı.

YILDIZ KABATAŞ METRO HATTINDA HANGİ DURAKLAR OLACAK?

M7 hattının Yıldız-Kabataş uzatma etabında iki yeni istasyon bulunuyor:

Beşiktaş

Kabataş

Uzatma etabının tamamlanmasıyla birlikte M7 hattı, mevcut güzergahına ek olarak Beşiktaş ve Kabataş üzerinden hizmet verecek.

M7 METRO HATTI KABATAŞ'A NE ZAMAN ULAŞACAK?

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Kabataş'a kadar uzatılmasıyla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni bağlantılar kazandırılması amaçlanıyor. Özellikle Beşiktaş ve Kabataş çevresinde yaşayan, çalışan veya bu bölgeleri ziyaret eden yolcuların ulaşım seçeneklerinin artırılması bekleniyor.

Projenin 2027 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenirken, istasyonların açılış takvimine ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.