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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da raylı sistem ulaşımını kullanan vatandaşlar, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Kabataş'a kadar uzatılmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Proje kapsamında inşa edilen Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarının tamamlanmasıyla hattın ulaşım kapasitesinin artırılması planlanıyor. Çalışmaların devam ettiği uzatma etabının açılış tarihi de merak konusu oldu. İşte Yıldız-Kabataş metro hattına ilişkin son gelişmeler...
M7 Yıldız-Kabataş metro hattının uzatma etabının 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor. Proje kapsamında Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarının inşaat çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından M7 metro hattının Kabataş'a kadar uzatılması ve yolcuların yeni istasyonları kullanabilmesi planlanıyor. Ancak açılış için kesin gün ve ay bilgisi henüz açıklanmadı.
M7 hattının Yıldız-Kabataş uzatma etabında iki yeni istasyon bulunuyor:
Uzatma etabının tamamlanmasıyla birlikte M7 hattı, mevcut güzergahına ek olarak Beşiktaş ve Kabataş üzerinden hizmet verecek.
M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Kabataş'a kadar uzatılmasıyla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni bağlantılar kazandırılması amaçlanıyor. Özellikle Beşiktaş ve Kabataş çevresinde yaşayan, çalışan veya bu bölgeleri ziyaret eden yolcuların ulaşım seçeneklerinin artırılması bekleniyor.
Projenin 2027 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenirken, istasyonların açılış takvimine ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.