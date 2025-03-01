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 | Merve Yaz

'Yılın Kareleri' oylaması sonuçlandı! Nefes kesen görüntüler

Bu yıl 1 milyon 543 bin 367 kişinin katıldığı oylamada, "Geri dönüş", "Sırılsıklam", "Tek sıra", "Gün doğumunda İHA" ve "Gol sevinci" en çok seçilen fotoğraflar oldu. "Özgür Suriye" kategorisinde ise "Geri dönüş" adlı kare birinci seçildi.

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'Yılın Kareleri' oylaması sonuçlandı! Nefes kesen görüntüler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 14:14

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze'den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunuldu.

AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından, "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Özgür Suriye" kategorilerinde fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına, 1 milyon 543 bin 367 kişi katıldı.

Oylamada, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" kategorisinde oylamaya sunuldu. Bu kategoride Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafı 11 bin 344 oy olarak birinci seçildi.

Ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre"de 24, "Günlük Hayat"ta 26, "Haber"de 41 ve "Spor"da 27 seçkin fotoğraf yer ALDI.EN ÇOK OYU "SIRILSIKLAM" ALDI

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" fotoğrafı 234 bin 238 oy aldı ve oylamaya sunulan karelerden en çok tercih edileni oldu.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafı 82 bin 47 oy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafı 45 bin 911 oy, "Haber"de ise Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" adlı karesi 39 bin 965 oy olarak birinci oldu.

Oylama sonuçlarına "yilinkareleri.aa.com.tr" adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.

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AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması sonuçlarına nereden bakılır?
Oylama sonuçlarına "yilinkareleri.aa.com.tr" adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.
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