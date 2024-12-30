Yılın son seçim anketi geldi! Hangi parti birinci sırada?

30 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:32

Türkiye'de siyaset gündemi oldukça hareketli... Her geçen gün siyasette yeni bir gelişme yaşanırken anket firmaları da vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Metropoll Araştırma, 2024 yılının son anketinin sonuçlarını paylaştı.

Son seçim anketi sonuçları! Hangi partinin yüzde kaç oyu var?

Son seçim anketi sonuçları! Hangi partinin yüzde kaç oyu var?

Gündem olacak anket sonucu! Sorunları hangi parti çözer? Vatandaşın gözünde hepsi sınıfta kaldı

Gündem olacak anket sonucu! Sorunları hangi parti çözer? Vatandaşın gözünde hepsi sınıfta kaldı

Yerel seçimlerin öncesinde olduğu gibi seçim​ sonrası da araştırma​ şirketleri vatandaşın nabzını yokluyor. Metropoll Araştırma, 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete katılan vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi yapılsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların cevaplarının ardından partilerin oy oranı oldukça dikkat çekti.

Aralık ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre; kararsızların oylarının dağıtılmasıyla birlikte AK Parti yüzde 32,8 oy oranıyla zirvede yer aldı. CHP ise yüzde 29,4 oy oranıyla ikinci parti oldu.

HANGİ PARTİNİN YÜZDE KAÇ OYU VAR?

İşte yılın son seçim anketinin sonuçları;