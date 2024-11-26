Yıllar önce işlenen çocuk cinayetini kardeşinin tek cümlesi ortaya çıkardı! Öğretmen hemen polis ekiplerine bildirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Kasım 2024 16:22 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:33

İstanbul Arnavutköy'de 5 yaşındaki M.İ. isimli kız çocuğu yıllar önce öldürülerek Sazlıbosna barajına atıldı. Çocuk cinayetiyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Ölen çocuğun kardeşi rehber öğretmenine her şeyi anlattı. Korkunç cinayet yıllar sonra aydınlandı.

İstanbul​'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi balıkçılar tarafından bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kız çocuğunun 2 gün önce öldürülerek baraja atıldığı ortaya çıktı. Yıllar geçmesine rağmen cinayet​ sırrını korurken şoke eden bir gelişme yaşandı. ÇALIŞMALAR SONUÇ VERMEDİ Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı. KÜÇÜK ÇOCUK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. İlgili Haberler Narin cinayetindeki kan donduran gerçekleri açıkladı! 'Narin'i yere yatırıp boğazına sarılıyor'