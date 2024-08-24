Yılmaz Tunç'tan Dilan Polat tahliyesine ilk yorum' Savcılarımız soruşturmayı titizlikle yürüttü

24 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:58

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Dilan Polat davasında 18 Ağustos'ta beklenen karar çıktı.

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 9,5 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, MASAK raporunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanmasına devam edilecek olan Polat ve suçlamalar gündemdeki yerini koruyor.

Bu kapsamda CNNTürk'te katıldığı Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRME YARGIDA"

Dosya'nın kamuoyuna açık ve şeffaf ilerlediğini belirten Tunç şöyle konuştu:

"Savcılarımız bu soruşturmayı titizlikle yürüttüler. MASAK raporları çerçevesi içinde mahkemenin verdiği bir karar söz konusu. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı demek olmaz.

Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargı. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına da güvenelim. Dosya zaten kamuoyuna açık, isteyen ulaşabilir."

"HUKUK DEVLETİNDE TARAFSIZ YARGI ŞART"

Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet mülkün temeli diyoruz. Adaletin tecellisi için hukuk devleti şart. Yargı bağımsız olmazsa hukuk devletinden bahsedilemez. Hukuk devletini güçlendirecek önemli reformlar yaptık. Anayasamızdaki vesayetçi ruhu kaldırmaya yönelik önemli reformlar yaptık. Yargı alanında son 22 yılı büyük reformlarla geçirdik. Kılık kıyafet özgürlüğü yoktu ülkemizde."