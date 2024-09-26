'Yılmazlar' çetesine operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

26 Eylül 2024 07:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:06

Bakan Yerlikaya Muğla merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından “Kuyu-29” operasyonu düzenlendiğini ve operasyon sonucu 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla​ merkezli 4 ilde elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma​ tarafından “Kuyu-29” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonlar sonucu organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir’de elebaşılığını Ahmet Tanyel’in yaptığı “Yılmazlar” suç örgütüne yönelik “Kuyu-29” operasyonları düzenlendi.

YILMAZLAR ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi.