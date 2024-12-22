Yine aynı yer aynı kaza! İstanbul'da tır üst geçide çarptı

22 Aralık 2024 02:44 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 02:54

İstanbul Bakırköy’de birçok kez kaza yaşanan "sabıkalı" üst geçitte yine kaza meydana geldi. Seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan çekici, üst geçide çarparken sürücü ise kaza sonrası araçtan inip kaçtı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde Rauf Orbay Caddesi üzerinde kaza meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde giden tırın dorsesinde bulunan çekici, cadde üzerindeki üst geçide çarptı. Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek olay yerini terk ederken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken tır ve çekiciler görevlilerce kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekiplerinin tır sürücüsünü arama çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan kaza anı ise başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.