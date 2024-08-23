Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Minik kız oyun oynarken kâbusu yaşadı

23 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:47

Sahipsiz sokak köpeği sorunu her gün gündem olmayı sürdürüyor. Vatandaşın canını tehdit eden başıboş köpekler, bu kez bir küçük bir kızı yaraladı. 5 yaşındaki Elif, arkadaşlarıyla parkta oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkunç olaya yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Yaralanan küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ YOĞUN BAKIMDA

Baba Cengiz Yıldırım, haberi ilk aldığında inanamadığını belirterek, "Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış.

İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada” dedi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE TEDAVİ EDİLECEK

Anneanne Döndü Yıldırım ise, “Çocuklar oynuyordu. Altı yedi tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı, kovaladı köpekleri. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük.

Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim, adam kurtardı. Hepsi toplatılsın, uyutuyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Konuşamıyor, psikolog bekliyorlar. Bir de işte profesör gelecekmiş, o karar verecek ona göre taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.