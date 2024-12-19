Yine bir estetik skandalı! Genç avukatın yaptırdığı dudak dolgusu hayatını kabusa çevirdi!

19 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:27

İstanbul'da yaşayan avukat Elif Ç. dudak dolgusu işlemi yaptırdıktan sonra hayatı karardı. Sosyal medyada bulduğu güzellik salonuna giderek dudak dolgusu yaptıran Elif Ç'nin sonrasında yüzünde morluk ve yaralar oluştu. Soluğu hastanede alan genç kadın tedavi altına alındı. Bunun üzerine genç kadın dolguyu yapan estetisyenden şikayetçi oldu. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da meydana gelen estetik skandalında bu kez genç bir avukat mağdur oldu. Avukat Elif Ç. sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucunda bulduğu Ataşehir'de bulunan özel bir estetik merkezinde dudak dolgusu işlemi yaptırdı. İddiaya göre dolgu işlemini estetisyen olduğunu söyleyen Yasemin İ. gerçekleştirdi.

DOLGU SONRASI HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Estetik merkezinden mutlu ayrılan genç avukat, kısa bir süre dudak üstü bölgesinde oluşan morluk ve yaralarla hayatı kabusa döndü. İddiaya göre Elif Ç.'nin dudak üstü bölgesinden burun ucuna kadar morluklar ve yaralar oluşmaya başladı, ağrıları arttı. Soluğu hastanede alan genç kadının tedavisi yapıldı. Ancak yaptırdığı dudak dolgusundan dolayı başı yanan Elif Ç, savcılığın yolunu tuttu.

DUDAK DOLGUSU YAPMADIĞINI İDDİA ETTİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; genç avukatın kendisine dudak dolgusu yapan Yasemin İ.'den şikayetçi olması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Yasemin İ., estetik kliniğinin bulunmadığını, kimseye böyle bir tedavi uygulamadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak Elif Ç.'nin dosyaya giren doktor raporu gerçeği ortaya çıkardı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSURLU BULUNDU

Raporda müşteki Elif Ç.'nin yaralandığı belirtilirken aynı zamanda genç avukatın sunmuş olduğu dekont örneğinin incelenmesinde de müşteki tarafından şüpheli hesabına olay günü 4 bin lira havale işlemi yapıldığı anlaşıldı. Kusur tespiti yönünden düzenlenen bilirkişi raporunda da şüpheliye ait güzellik salonunda dolgu, botoks tarzı işlemlerin yapılmasının yasak olduğunun tespit edildiği ve bu sebeple şüphelinin kusurunun bulunduğu vurgulandı.

1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık, tarafların uzlaşma ihtimaline karşı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak avukat Elif Ç., yaşadıklarından sonra dolgu işlemi yaptırdığı estetisyenle ulaşmadı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle şüpheli Yasemin İ.'ye "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.