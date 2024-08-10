Yine Esenyurt yine olay! Kavgada sağlık çalışanına motorla çarptı

10 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:41

İstanbul Esenyurt'ta saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonunda meydana gelen olayda; genç bir kız bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı.

Kızın bağırışlarını duyan vatandaşlar, endişelenerek hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

"İŞİMİZE KARIŞMAYIN" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişi, sağlık görevlilerine 'kıza sakinleştirici yapın' diye baskı yapınca, sağlık çalışanları 'işimize karışmayın' diyerek, şahsa tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Bu tepkiyle ortam gerginleşti ve ambulans görevlileri ile çevredeki vatandaşlar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavgada bir kişi, motorunu sağlık görevlisinin üzerine sürerek çarptı. Kavga, kalabalığın dağılmasıyla sona ererken, olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.