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 | Merve Yaz

Yine gizli kamera skandalı: Bu kez üçlü prizde bulundu

Apart dairelerde gizli kamera skandalının son durağı Denizli oldu. Pamukkale Üniversitesi çevresinde günlük kiralanan bir odada kalan kişi, prizden şüphelenince gerçeği ortaya çıkardı. Üçlü prize gizlenmiş gizli kamera bulundu.

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Yine gizli kamera skandalı: Bu kez üçlü prizde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 12:06

Kınıklı mahallesinde evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı.

Yine gizli kamera skandalı: Bu kez üçlü prizde bulundu

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.

Yine gizli kamera skandalı: Bu kez üçlü prizde bulundu


Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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