Yine hafriyat terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 12:27 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:37
Geçen yıl yaklaşık 100 kişi hafriyat kamyonlarının yol açtığı kazaların hedefi oldu. Trafikte tehlike saçan hafriyat terörünün son kurbanı Hatay'da bisikletli bir vatandaş oldu. Hafriyat kamyonunun altında kalan kadının öldüğü ve eşinin ağır yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri feci kazayı gözler önüne serdi.
İstanbul başta olmak üzere sayısız kentte süren dönüşümle birlikte hafriyat terörü can almaya devam ediyor.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmiş, elektrikli bisikleti süren eşi ise ağır yaralanmıştı.
Kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde; elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kalarak ezildiği görüldü.
Feci kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı