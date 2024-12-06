Yine LPG’li araç patladı: Otomobil ve oto tamirci kullanılamaz hale geldi!

06 Aralık 2024 21:35 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 21:36

Isparta’da bir oto tamircisinde LPG’li araç patladı, iş yeri alevler içerisinde kaldı. 2 kişi dumanda etkilenirken, araç da kullanılamaz hale geldi…

Isparta’da bir oto tamircisinde LPG’li bir aracın tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

TÜPÜ PATLADI

Olay, saat 17.45 sıralarında Gül Petek Sanayi’de bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi içerisinde bulunan Niyazi Ç.’ye ait oto tamircisinde, LPG’li otomobilin tüpü aniden patladı. Kısa sürede aracın alev almasıyla dükkan da alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KULANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Polis, yeni patlamalar yaşanmaması için çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın ardından, iş yeri ve içeride bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın sesini duyan çevre sakinleri olay yerine gelerek, itfaiyenin söndürme çalışmalarını merakla izledi.