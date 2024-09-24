Yine polise silahlı saldırı! Bu kez korkulan olmadı

24 Eylül 2024 14:16 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:27

İstanbul Ümraniye'de katil Yunus Emre Geçti tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz olayının ardından benzer bir vaka da Ankara'da yaşandı. Ancak bu kez korkulan olmadı. Altındağ'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli, ekiplere silahla saldırdı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, saldırganlardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de nöbet tuttuğu sırada hırsızlık suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateşle ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü. Türkiye'nin gündemine oturan acı olayın bir benzeri az kalsın Ankara'da yaşanıyordu.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Altındağ’da devriye gezen ilçe emniyet polislerinin aranma kaydı bulunan M.E. ve S.K. adlı şüphelilere 'dur' ihtarında bulunmasıyla başladı. Araçlarında bulunan iki kişiyle birlikte polislerin ikazını dikkate almayan şüpheliler, silahla ateş açtı. Polislerin de kendilerini savunmak için ateşle karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü ve park halinde bulunan araçta bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çatışma sırasında yaralanan S.K., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde S.K.'nin 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Hafif yaralı olan diğer şüpheli M.E.'nin ise 19 suç kaydı olduğu ve tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Olay sırasında araçta bulunan diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olaya müdahale eden polis memurları F.C.Ö. ve H.S.'nin ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.