Yine Tofaş yine aynı manzara! Karşı şeride fırladı, ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

26 Ağustos 2024 13:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:53

Eskişehir'de meydana gelen kazada; Bursa yönünde seyreden Oktay Ş. yönetimindeki Tofaş marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulmaya başladı.

Araç önce refüje, ardından bir aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, D.Ü. yönetimindeki tırla ardından da başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünen araçta yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Rufi Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Oktay Ş. ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer iki yaralı ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Rufi Coşkun'un cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

"ÇOK SÜRATLİYDİ, BARİYERLERE VURUNCA YÜKSELDİ"

Kazada Tofaş marka aracın çarptığı otomobilin sürücüsü İdris Akan kaza anını şu ifadelerle anlattı;

“Karşı istikametten çok hızlı bir şekilde uçtu. Orta şeritten giden tır kamyonun altına doğru önüne girdi. Oradan hız kesti, sekti ve bana çarptı. Çarpan şahin ikiye bölündü. Allah kolaylık versin. Çok süratliydi. Bariyerlere vurunca yükseldi. Yükselen araba tırın önünde yavaşladı, çarptı. Oradan seken araba bana çarptı. Arabada 4 kişilerdi, aralarından 1 kişi camdan fırladı. Çok kanlı ve kötü bir sahneydi. Herhalde 1 kişi de ölmüş, onu tam bilmiyorum. 112 Acil Servis ekipleri öyle söylediler. Tır olmasa ben de giderdim. Araçta tektim”