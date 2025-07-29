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 | Murat Makas

YKS derecesinden bilim arenasına: Medipollü gencin yeni rotası beyin araştırmaları

Türkiye derecesiyle başlayan bir hayal, küresel bir kariyere nasıl dönüşür? Medipol mezunu Dr. Ömer Faruk Doğru, doğru tercihin ve büyük hedeflere ulaşmanın sırlarını anlatıyor. Eğitim hayatı başarılarla dolu olan Doğru, “Medipol’ü tercih etme nedenim yalnızca tıp eğitimi değil, aynı zamanda araştırma vizyonuydu” dedi.

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YKS derecesinden bilim arenasına: Medipollü gencin yeni rotası beyin araştırmaları
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:30

2018 'de Türkiye 12'ncisi olmuştu; bugün ise parlak bir hekim olarak üniversite adaylarına yol gösteriyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nden 2025'te başarıyla mezun olan Ömer Faruk Doğru, kendi ilham veren hikayesinden yola çıkarak gençlere sesleniyor. Üniversite tercih döneminin omuzlara yüklediği stresi iyi bilen Doğru, doğru tercih yapmanın inceliklerinden uluslararası hedeflere uzanan yolda önemli tavsiyeler veriyor.

YKS derecesinden bilim arenasına: Medipollü gencin yeni rotası beyin araştırmaları

PROF. DR. AZİZ SANCAR GİBİ BİLİM ADAMLARI İLHAM OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan Doğru, eğitim hayatında hem Türkiye’de hem yurt dışında birçok deneyim kazandı. Doğru, “İngiltere’de dil eğitimiyle başladım. Sonrasında Japonya’da beyin cerrahisi, Amerika’da ise dermatoloji ve beyin tümörleri üzerine stajlar yaptım. Medipol’ü tercih etme nedenim yalnızca tıp eğitimi değil, aynı zamanda araştırma vizyonuydu. Beni en çok heyecanlandıran, milyonlarca insana fayda sağlayabilecek çalışmalar yapmak. Prof. Dr. Aziz Sancar gibi insanları hep ilham kaynağım oldu. Bu yüzden araştırmacı hekim olma hayalime uygun bir okul arıyordum” dedi.

YURTDIŞI FIRSATLARI HAYAL GÜCÜNÜ GENİŞLETTİ

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin sağladığı uluslararası imkanlar sayesinde birçok farklı kültür ve sistemde eğitim alma fırsatı yakaladığını belirten Doğru, “Üniversitemiz hem finansal hem de rehberlik anlamında yanımızda oldu. Sadece ben değil, üst dönemlerimizden arkadaşlarımız da Zürih, Münih gibi yerlerde doktoraya başladı” diyerek küresel vizyonun önemine dikkat çekti. Üniversite tercihinde kararsız olan adaylara da seslenen Doğru, “Her öğrencinin öncelikle hayalini ve hedefini iyi belirlemesi lazım. Üniversitenin sizin hayalinize uyup uymadığına bakın. Ben bu tercihi yaparken çok zorlanmıştım ama şimdi geriye dönüp baktığımda ‘İyi ki’ diyorum” dedi.

YKS derecesinden bilim arenasına: Medipollü gencin yeni rotası beyin araştırmaları

YAPAY ZEKÂ VE TIBBIN KESİŞİMİ

Mezuniyet sonrası okulun tanıtım süreçlerine destek vermeye devam eden Doğru, özellikle yeni açılan yapay zekâ odaklı bölümlerle ilgili öğrencilere bilgi veriyor. Doğru, “Yapay zekâ hem mühendisliği hem tıbbı değiştirecek. Tercih yaparken bu vizyonu da göz önünde bulundurmak önemli. Sınav sürecinden geçen tüm adaylar, sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir ama siz emek verdiniz. Bu sizi ileriye taşıyacak. Hangi fakülteyi kazanırsanız kazanın, istek ve emekle hedeflerinize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#yks
#bilim
#yapay-zeka
#Tıp Fakültesi
#Üniversite Tercihi
#Medipol Üniversitesi
#Uluslararası Tıp
#Gündem
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