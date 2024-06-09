YKS'de pazar maratonu: AYT oturumu sona erdi

09 Haziran 2024 06:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:00

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar, para, piercing, kemer, küpe ve tüm liste

YKS'nin dün yapılan birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin ardından bugün sınavda ikinci perdeye geçildi. Stresli maratonda bugün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere iki oturumda ter dökecek.

AYT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 10.15'te başlayan AYT'de adaylara toplam 160 soru yöneltildi, 180 dakika süre tanındı. YDT ise saat 15.45'te başlayacak.

YKS'nin dün yapılan ilk oturumu olan ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınmıştı. TYT'de adaylar, kendilerine yöneltilen Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soruyu 165 dakikada yapmaya çalıştı.

Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soruları ve cevapları sorgulama ve YKS soruları ve cevapları için gözler ise ÖSYM'de. TYT, AYT ve YDT oturumlarının soru ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlanacak. YKS sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.