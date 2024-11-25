Yoğun kar yağışında mahsur kalan 4 çoban ve bin koyun böyle kurtarıldı

25 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:50

Sivas'ta kar ve tipi yüzünden arazide mahsur kalan bin koyun ve 4 çoban kurtarıldı. 7 saatlik kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ülkeyi etkisine alan kar ve fırtına doğu illerinde kendini iyice göstermeye başladı. Sivas'ta günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, birçok köy yolu kapandı. Sivas'ta başlayan yoğun kar yağışına arazide yakalanan bin koyun ve 4 çoban 7 saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

7 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Kent merkezi dâhil birçok ilçede olumsuzluğa neden olan kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle küçükbaş hayvan sürüleri arazide mahsur kaldı. Önceki gün akşam saatlerinde etkili olan tipi sonrası Altınyayla ilçesi Kurt deresi mevkiinde mahsur kalan 4 çoban ile Yalçın Doğan’a ait bin koyuna ulaşmak için Deliilyas Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 7 saatlik hummalı çalışmaları sonuç verdi. 4 çoban ve koyun sürüsünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin kurtardığı çobanlar ve koyunlar Deliilyas Beldesi’ne götürüldü. Bin koyundan 20’sine ulaşılamazken çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.