Yoğun kar yüzünden çatı çöktü, balkonda mahsur kaldılar

27 Kasım 2024 00:43 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:44

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı yüzünden balkon çatısı çökünce iki kişi evde mahsur kaldı. AFAD ekipleri çifti kurtarmak için yardıma koştu.

Kayseri​'nin Pınarbaşı​ ilçesi Kaman​ Mahallesi'ndeki yoğun kar yağışı​ sebebiyle bir müstakil evin balkon çatısı çöktü. 60 yaşındaki Hacı Dinçer dışarı çıkmak isterken kar yoğunluğu sebebiyle çöktü. Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan Dinçer, eşi Mediha Dinçer ile evde mahsur kaldı.

AFAD ekipleri çifti kurtarmak için bölgeye gitti. Uğraşlar sonucu evdeki iki kişi kurtarıldı ve koyunlar sağ olarak kurtarıldı.