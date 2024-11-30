Yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan gelen uçaklar iniş yapamadı! Tokat ve Kayseri'ye yönlendirildi

30 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:55

İstanbul'dan Sivas'a giden uçaklar yoğun sis nedeniyle iniş yapamadı. Uzun süre dönüş yapan uçaklar bir türlü inemeyince Tokat ve Kayseri'ye götürüldü.

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A Jet'in İstanbul-Sivas uçuşu, yoğun sis​ nedeniyle Tokat ve Kayseri'ye yönlendirilerek yolcular otobüslerle Sivas​'a taşındı.

A Jet’e ait İstanbul-Sivas uçuşunu gerçekleştiren uçak​, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda etkili olan yoğun sis yüzünden saat 12.55’te planlanan inişini yapamadı. Hava muhalefeti nedeniyle uçak, Tokat Havalimanı’na yönlendirildi ve burada güvenli bir şekilde indi. Ardından yolcular, otobüslerle Sivas’a sevk edildi. Benzer bir durum, bir önceki akşam da yaşandı. Sis nedeniyle Sivas’a inemeyen A Jet uçağı, Tokat Havalimanı’nın o saatte kapalı olması sebebiyle Kayseri Havalimanı’na yönlendirildi. Yolcular, Kayseri Havalimanı’ndan da otobüslerle Sivas’a ulaştırıldı.