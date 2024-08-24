Yok artık dedirten olay! 150 lira için silahlar çekildi, 2 kişi vuruldu

24 Ağustos 2024 02:41 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 02:56

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Umut Mahallesinde saat 21.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk 150 lira borç için birbirine girdi. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü.

Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı.

POLİSLER ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.