Yok böyle benzerlik! Jackie Chan'e tıpatıp benzeyen adam şoke etti

27 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 15:18

Azerbaycan'da kaydedilen görüntüler şoke etti. Jackie Chan'e tıpatıp benzeyen adam sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncudan neredeyse hiç farkı olmayan adama bir bakan bir daha baktı.

‘Bitirim İkili’ film serisinin yanı sıra 'Yasak Krallık', 'İntikam', 'The Karate Kid' gibi yapımlarda sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Jackie Chan sosyal medyada gündem oldu. Fakat bu kez ünlü oyuncu değil, Chan'a tıpatıp benzeyen ikizi konuşuldu. YOK BÖYLE BENZERLİK Hollywood’un dövüş sanatları ustası Jackie Chan'e birebir benzeyen adamın görüntüleri sosyal medyayı salladı. Azerbaycan​'da bir kişinin kayda aldığı görüntüler büyük şaşkınlık yaşattı. Chan'a oldukça benzeyen kişi, kendisini çeken sosyal medya kullanıcısına “Selamünaleyküm, Allah sizi korusun.” dedi. Sosyal medya kullanıcılar 'Jackie Chan'e Jackie Chan'den daha çok benziyor' yorumları yaptı. İlgili Haberler Görenler şoke oldu! İsmail Kartal'ın ikizi Fenerbahçe tribünlerinde