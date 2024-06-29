Yok böyle dolandırıcılık yöntemi! Dubai-Türkiye hattında 15 milyarlık kara para vurgunu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, nefes kesen bir operasyona imza attı. Yabancı ülke banka kartlarına yükledikleri kara parayı Türkiye'deki POS cihazları üzerinde kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek aklayan çeteye yönelik ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Şebekenin, komisyon karşılığında tam 15 milyar TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih ilçesindeki iki işyerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai POS makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.
BDDK ADIM ADIM İZLEDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu neticesinde Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verdikleri belirlendi.
Komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı tespit edildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sabah'ın haberine göre; Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edildi.
12 şüpheli, İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.
PARA, ZİYNET EŞYA VE METARYALLERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyal ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu. 2 kişi ise hâlâ aranıyor.
Şebeke üyelerinin, ülkemizde yurtdışında da faaliyet yürüten bazı şirketlere ait olan POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi vererek komisyon karşılığında 15 milyar TL çekim yaptıkları tespit edildi.