YÖK diploma sahteciliğiyle ilgili harekete geçti! Her türlü iddia titizlikle inceleniyor

05 Eylül 2024 10:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:48

Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddianın detaylı incelenmesi konusunda talimat verdiğini ve gerekli durumlarda yasal işlemlerin yapılacağını açıkladı.

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YÖK’ün açıklamasında “Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli merciler bilgilendirilmektedir” ifadelerine yer verdi.

BELGELER E-DEVLET VE YÖKSİS'TEN DOĞRULANABİLİR

e-Devlet kapısı üzerinden (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) belge doğrulaması yapma imkânı sağlandığını vurgulayan YÖK, karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki 'denklik sorgulama' ekranından doğrulanabileceğinin altını çizdi.