YÖK yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2026 PBS dijital başvuru ekranı açıldı

Yeni uygulamayla birlikte başvuru ve onay süreçlerinde kullanılan fiziki belgelerin dijital ortama aktarılması amaçlanıyor. Böylece üniversite personelinin pasaport işlemleri için ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı evrak hazırlayıp ilgili kurumlara göndermesine gerek kalmayacak.

YÖK yeşil ve gri pasaport başvuruları nasıl yapılacak?

Devlet üniversitelerinde görev yapan personel, yeşil ve gri pasaport başvurularını pbs.yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yapan kullanıcılar, "Bireysel İşlemler - Pasaport Başvurusu" sekmesinden taleplerini oluşturabilecek.

Sistem üzerinden iletilen başvurular, öncelikle ilgili yetkili amirin kontrolüne sunulacak. Elektronik imzayla onaylanan başvurular ise doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) dijital ortamda aktarılacak.

Bu sayede başvuru sürecinde kurumlar arasında yürütülen fiziki evrak gönderme işlemleri ortadan kaldırılacak. Başvurusu onaylanan personelin ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı ek belge göndermesi gerekmeyecek.

Emekli ve görevinden ayrılan personel de başvuru yapabilecek

YÖK tarafından devreye alınan Pasaport İşlemleri modülü, yalnızca aktif olarak üniversitelerde çalışan personeli kapsamıyor. Yeni uygulama kapsamında emekli olan veya istifa ederek üniversitedeki görevinden ayrılan kişiler adına da sistem üzerinden pasaport başvurusu oluşturulabilecek.

Emekli personelin pasaport talep belgeleri de elektronik ortamda hazırlanabilecek. Böylece görevinden ayrılmış kişilerin pasaport işlemlerinde de dijital başvuru altyapısından yararlanılması sağlanacak.

Pasaport başvurularında iki aşamalı onay sistemi uygulanacak

Yeni sistemde başvuruların güvenli ve hatasız şekilde tamamlanması için üniversitelerde iki ayrı yetkili tarafından yürütülen onay mekanizması oluşturuldu.

Pasaport Onay Yetkilisi: Sisteme iletilen başvuruları inceleyerek uygun talepleri onaylayacak. Eksik veya hatalı bilgi içeren başvurular ise düzeltilmesi amacıyla iade edilebilecek.

Pasaport İmza Yetkilisi: İlk aşamadaki kontrolün ardından başvuruları elektronik imzayla imzalayacak. Böylece işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemine dijital ortamda aktarılması tamamlanacak.

Yeni uygulamayla birlikte devlet üniversitelerinde çalışan personelin yeşil ve gri pasaport başvurularında daha hızlı, kolay ve dijital bir sürecin yürütülmesi hedefleniyor.