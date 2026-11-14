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Gündem
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:12

YÖK yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2026 PBS dijital başvuru ekranı açıldı

YÖK, devlet üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin pasaport işlemlerini kolaylaştıracak yeni dijital uygulamasını kullanıma açtı. YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde üniversitelere gönderilen resmi yazıyla duyurulan düzenleme kapsamında, yeşil ve gri pasaport başvuruları artık Personel Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Editor
 Simal Güdüm
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YÖK yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2026 PBS dijital başvuru ekranı açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 12:12

Yeni uygulamayla birlikte başvuru ve onay süreçlerinde kullanılan fiziki belgelerin dijital ortama aktarılması amaçlanıyor. Böylece üniversite personelinin işlemleri için ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı evrak hazırlayıp ilgili kurumlara göndermesine gerek kalmayacak.

YÖK yeşil ve gri pasaport başvuruları nasıl yapılacak?

Devlet üniversitelerinde görev yapan personel, yeşil ve gri pasaport başvurularını pbs.yok.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yapan kullanıcılar, "Bireysel İşlemler - Pasaport Başvurusu" sekmesinden taleplerini oluşturabilecek.

YÖK yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır? 2026 PBS dijital başvuru ekranı açıldı

Sistem üzerinden iletilen başvurular, öncelikle ilgili yetkili amirin kontrolüne sunulacak. Elektronik imzayla onaylanan başvurular ise doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİ) dijital ortamda aktarılacak.

Bu sayede başvuru sürecinde kurumlar arasında yürütülen fiziki evrak gönderme işlemleri ortadan kaldırılacak. Başvurusu onaylanan personelin ayrıca ıslak imzalı veya elektronik imzalı ek belge göndermesi gerekmeyecek.

Emekli ve görevinden ayrılan personel de başvuru yapabilecek

tarafından devreye alınan Pasaport İşlemleri modülü, yalnızca aktif olarak üniversitelerde çalışan personeli kapsamıyor. Yeni uygulama kapsamında emekli olan veya istifa ederek üniversitedeki görevinden ayrılan kişiler adına da sistem üzerinden pasaport başvurusu oluşturulabilecek.

Emekli personelin pasaport talep belgeleri de elektronik ortamda hazırlanabilecek. Böylece görevinden ayrılmış kişilerin pasaport işlemlerinde de dijital başvuru altyapısından yararlanılması sağlanacak.

Pasaport başvurularında iki aşamalı onay sistemi uygulanacak

Yeni sistemde başvuruların güvenli ve hatasız şekilde tamamlanması için üniversitelerde iki ayrı yetkili tarafından yürütülen onay mekanizması oluşturuldu.

Pasaport Onay Yetkilisi: Sisteme iletilen başvuruları inceleyerek uygun talepleri onaylayacak. Eksik veya hatalı bilgi içeren başvurular ise düzeltilmesi amacıyla iade edilebilecek.

Pasaport İmza Yetkilisi: İlk aşamadaki kontrolün ardından başvuruları elektronik imzayla imzalayacak. Böylece işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemine dijital ortamda aktarılması tamamlanacak.

Yeni uygulamayla birlikte devlet üniversitelerinde çalışan personelin yeşil ve gri pasaport başvurularında daha hızlı, kolay ve dijital bir sürecin yürütülmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
#pasaport
#yök
#Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
#Üniversite Personeli
#Pbs.yok.gov.tr
#Personel Bilgi Sistemi
#Gündem
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