YÖK aracındaki uyuşturucuya dair iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı, YÖK Genel Sekreter Yardımcısı'nın aracında uyuşturucuyla yakalandığı ve 10 ay geçmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığı iddialarını yalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreter Yardımcısı'nın aracında uyuşturucu madde ile yakalandığı ve konuya dair bir işlem yapılmadığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Söz konusu iddiayı yalanlayan DMM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN KİŞİ ŞOFÖR

“20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir polis kontrolünde, Yükseköğretim Kurulu envanterinde kayıtlı 52 hizmet aracından birinin şoförü olan, B.U., mesai saatleri sonrasında uyuşturucu madde ile yakalanmıştır.

"YÖK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ"

YÖK yetkilileri tarafından konu öğrenilir öğrenilmez tutanak tutulmak suretiyle derhal idari tahkikat başlatılmış, takip eden süreçte adı geçen şoför kamu görevinden çıkarılarak YÖK ile ilişiği kesilmiştir.

Bahse konu hususların YÖK Genel Sekreter Yardımcısı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Adli ve idari soruşturmalar incelendiğinde de iddiaların tamamen asılsız olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://x.com/dmmiletisim/status/1898083399640006814