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Yol çalışmasında kamyonun saplandığı yerden çıktı: Yakın tarihe ait küp bulundu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:39
Yol çalışmasında kamyonun saplandığı yerden çıktı: Yakın tarihe ait küp bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye ekipleri kilit çalışması yaptığı sırada kamyon çukura saplandı. Kepçe yardımıyla kamyon çıkarılmaya çalışılırken tesadüfen bir bulgu ortaya çıktı. Çukurdan yakın tarihe ait küp çıktı.

Kırşehir​'in Mucur ilçesinde Yenice​ Mahallesinde kilit çalışması yapıldığı sırada ufak bir kaza​ yaşandı, olayın yaşandığı yerde ilginç bir bulguya rastlandı. Bölgede bulunan vatandaşlar, kepçe yardımıyla çukura düşen kamyonu çıkarmaya çalışırken, çukurdan yakın tarihe ait küp çıktı. İlçe belediyesinin bildirmesiyle bölgeye İl Kültür Müdürlüğü ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yol çalışmasında kamyonun saplandığı yerden çıktı: Yakın tarihe ait küp bulundu - 1. Resim

KÜPLER VE TAŞLAR KONTROLLÜ ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Tarihi değerinin olmadığı anlaşılan 3 küp ve 1 taş kontrollü şekilde çıkartıldı. Küpün çıkarılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kaman Belediye Başkanı Ali Şahin, kazı işlemleri esnasında belediye kamyonunun çukura düştüğünü ve bölgede mağaraya rastlanıldığını söyledi.

Yol çalışmasında kamyonun saplandığı yerden çıktı: Yakın tarihe ait küp bulundu - 2. Resim

Ali Şahin, ''Emniyet birimleri ve Kültür Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Tarihi değerinin olmadığı anlaşılan küpler, yakın tarihe ait. Belediye olarak bizler Kültür Müdürlüğüne tutanak dahilinde teslim ettik" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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